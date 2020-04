Roep om ruimere abortusregels Italië

Pro-abortusorganisaties in Italië willen de termijnen voor het gebruik van de abortuspil oprekken. Het recht op abortus zou vanwege de coronacrisis in de knel komen.

De coronacrisis verhindert de uitoefening van het recht op abortus, zoals dat wordt gegarandeerd door de Italiaanse wet. Dat menen tientallen Italiaanse pro-abortusorganisaties, waaronder een beroepsgroep van gynaecologen. Ziekenhuizen zouden zich vooral concentreren op de behandeling van coronapatiënten. In een open brief aan premier Giuseppe Conte en Roberto Speranza, de minister van Gezondheid, pleitten de organisaties onlangs voor een verruiming van de abortusregels.

Zo zou de periode waarin de abortuspil mag worden ingenomen moeten worden opgerekt naar negen weken. Vrouwen zouden daarnaast het recht moeten krijgen deze medicamenten ook thuis in te nemen.

In Italië mag de pil momenteel tot maximaal de zevende week vanaf het begin van de laatste menstruatiecyclus worden gebruikt. Ziekenhuisopname is daarbij verplicht. Abortus is alleen toegestaan in ziekenhuizen en niet in privéklinieken.

Kritiek

Conte en Speranza hebben niet gereageerd op het verzoek. Wel heeft de regering eind maart in een decreet al aanwijzingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overgenomen. Eén ervan is om de „seksuele en reproductieve gezondheidszorg” doorgang te laten vinden tijdens de coronacrisis.

Volgens L’Avvenire, het dagblad van de Italiaanse Bisschoppenconferentie, is het onjuist dat vrijwillige zwangerschapsonderbreking de afgelopen twee maanden onder druk staat. De krant heeft de belangrijkste ziekenhuizen van het land afgebeld waar abortus wordt uitgevoerd. Alleen een ziekenhuis in Rome heeft de abortuspraktijk opgeschort en ondergebracht bij een ander ziekenhuis.

De medisch directeur van een ziekenhuis in Turijn laat de krant weten dat er op zijn afdeling jaarlijks zo’n 3600 vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen plaatsvinden. Er is de laatste weken sprake van een daling, maar niet als gevolg van het feit dat het ziekenhuis de toegang tot abortus zou hebben bemoeilijkt.

Precedent

L’Avvenire verdenkt de abortusbeweging ervan de coronacrisis te gebruiken om een precedent te scheppen dat zou moeten leiden tot een aanpassing van de abortuswetgeving in Italië.

Die is in vergelijking met Noord-Europese landen nog behoorlijk strikt.