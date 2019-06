Roep om onderzoek naar geweld onder Duterte

Mensenrechtenspecialisten van de Verenigde Naties willen dat er een internationaal onderzoek komt naar de doden die in de Filipijnen vallen door de oorlog tegen drugs van president Rodrigo Duterte. De deskundigen zeggen dat de wet op grove wijze wordt geschonden bij de aanpak van de drugscriminaliteit.

De elf deskundigen stellen in een vrijdag uitgebrachte verklaring dat Duterte in het openbaar activisten en rechters van het hooggerechtshof intimideert. Ook zeggen ze dat hij heeft aangezet tot geweld tegen mensen die betrokken zijn bij de drugshandel.

Nadat Duterte in 2016 aan de macht kwam, begon hij een bloedige heksenjacht op alles wat met drugs te maken had. Niet alleen militairen en agenten kwamen in actie, want ook burgers schoten honderden drugsdealers en -gebruikers dood.

In Dutertes zelfverklaarde drugsoorlog zijn al duizenden doden gevallen.