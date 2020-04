Roemenië wil tot volgend jaar mondkapjesplicht

Roemenië wil vanaf 15 mei het dragen van mondkapjes verplicht stellen en de lockdown die in het land geldt vanwege de coronapandemie daarna verlichten. De mondkapjesplicht zal naar verwachting tot volgend jaar worden gehandhaafd, kondigde president Klaus Iohannis woensdag aan.

Roemenen mogen momenteel hun huis alleen verlaten om boodschappen te doen, te werken of om een andere goede reden. Ze moeten op elk moment een bevestiging van hun werkgever of een soort persoonlijke verklaring kunnen overleggen, met opgave van de reden van hun verblijf op straat. Deze regeling verdwijnt over drie weken. Bijeenkomsten van mensen blijven wel verboden.

Tot dusver zijn in Roemenië 508 mensen overleden na een besmetting met het coronavirus. Woensdag waren 9710 besmettingen gemeld sinds de pandemie uitbrak, 468 meer dan de dag ervoor. In het land met een bevolking van ongeveer 18 miljoen mensen zijn tot nu toe 106.357 coronatests uitgevoerd.