Roemenië verplicht isolatie na coronabesmetting

In de strijd tegen het coronavirus kunnen inwoners van Roemenië worden gedwongen tot isolatie na een besmetting. De verplichting tot afzondering thuis of in een ziekenhuis geldt ook voor andere besmettelijke ziekten.

Het parlement besloot in een spoedprocedure tot de maatregel omdat het aantal coronabesmettingen in het Oost-Europese land weer snel stijgt. Mensen waarvan wordt vermoed dat ze zijn besmet, mogen maximaal 48 uur worden geïsoleerd. Na een test beslist de arts of de persoon daarna naar een ziekenhuis moet of dat verdere isolatie thuis is vereist. Overtreders worden beboet.

Het aantal coronabesmettingen in Roemenië steeg binnen een etmaal met 777. Dat is meer dan vijf keer zoveel als vóór de versoepeling van de voorzorgsmaatregelen, die half mei van kracht werd. Veel ziekenhuizen klagen dat hun intensivecareafdelingen door coronapatiënten op de grens van hun capaciteit stuiten.