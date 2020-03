Roemenië sluit de grenzen voor buitenlanders

Roemenië heeft de grenzen voor buitenlanders grotendeels gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tegelijkertijd is de bewegingsvrijheid van de burgers beperkt, zei minister van Binnenlandse Zaken Marcel Vela zaterdagavond.

Buitenlanders kunnen alleen nog binnenkomen als daarvoor een noodzakelijke reden is. Een doorreis door het land is nog wel mogelijk via gecontroleerde routes. De maatregelen gaan zondagavond in.

Ook is een avondklok ingesteld die de hele nacht geldt. Overdag mogen de Roemenen hun huis verlaten, maar geen groepen van meer dan drie personen vormen die niet uit hetzelfde huishouden komen.

In de grote winkelcentra zijn alleen winkels open die levensmiddelen of hygiëneproducten verkopen.

In Roemenië steeg het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus met 59 tot 367.