Roemenië kijkt hoe verkiezingen beter kunnen

De Roemeense president Klaus Johannis stelt een commissie in die moet bekijken hoe Roemenen in het buitenland bij toekomstige verkiezingen voortaan zonder problemen kunnen stemmen. De Roemeense ambassadeur in Nederland, Brândușa Predescu, maakte dit donderdag bekend in een open brief naar aanleiding van de chaotisch verlopen Europese verkiezingen van afgelopen zondag.

In Nederland en Duitsland stonden de hele dag lange rijen voor de stembureaus en ontstonden tumultueuze taferelen. Lang niet alle Roemenen hadden hun stem kunnen uitbrengen toen de stembureaus om 21.00 uur dicht gingen. "Uiteraard zijn er lessen te trekken om de verkiezingen voor Roemeense burgers in het buitenland beter te organiseren", zegt Predescu, die haar spijt uitspreekt over de "betreurenswaardige situatie" bij de verkiezingen van zondag.

In Nederland konden Roemenen stemmen in vier stembureaus in Den Haag, Diemen en Eindhoven. Maar veel meer stemgerechtigden dan verwacht kwamen opdagen. Toen de stembureaus sloten, klommen mensen bij de ambassade in Den Haag over de hekken en beukten op de deuren van het gebouw. De politie moest ingrijpen om de orde te herstellen.

Ambassadeur Predescu noemt een aantal omstandigheden die hebben bijgedragen aan de ontstane problemen. Traditioneel zijn er twee stembureaus in de ambassade in Den Haag voor Roemenen in Nederland die willen stemmen. Dit keer waren er twee extra stembureaus (in Diemen en Eindhoven), maar dit bleek niet genoeg.

Ook is het moeilijk een schatting te maken van het aantal Roemenen dat in Nederland woont, want er is geen verplichting om zich bij de ambassade te registreren. Daarom is het ook lastig te voorspellen wat de opkomst zal zijn. Verder konden Roemenen dit keer voor twee verkiezingen stemmen: de Europese verkiezingen en een nationaal referendum. Ook dit resulteerde in langere wachttijden.

Verzoeken van de ambassade aan de bevoegde kiescommissie om de stembureaus langer open te houden, werden niet gehonoreerd, aldus ambassadeur Predescu. Uiteindelijk stemden zondag ongeveer 6000 Roemenen in Nederland, drie keer zoveel als bij eerdere verkiezingen.

In haar open brief concludeert ze dat "de organisatie beter had moeten zijn, de mankracht verhoogd en de reikwijdte naar de Roemeense gemeenschap uitgebreid".