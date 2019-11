Roemenië kiest nieuw staatshoofd

In Roemenië zullen kiezers zondag in een tweede stemronde beslissen wie president wordt voor de komende vijf jaar. De favoriet is zittend president Klaus Iohannis. De 60-jarige voormalig burgemeester van Sibiu heeft de steun van de liberale regeringspartij PNL. Hij kreeg verreweg de meeste stemmen in de eerste stemming twee weken geleden.

Zijn tegenstander is de sociaal-democratische politica Viorica Dancila. Ze is de leider van oppositiepartij PSD. De 56-jarige Dancila was tot 4 november premier van Roemenië. Ze kwam ten val door een motie van wantrouwen die de PNL indiende.

De stembureaus openen de deuren om 6.00 uur en sluiten om 20.00 uur. Onmiddellijk daarna zijn er exitpolls gebaseerd op kiezersonderzoek. De eerste resultaten worden in de loop van de avond verwacht.