Roemenië en Kosovo melden eerste sterfgeval door coronavirus

Roemenië en Kosovo hebben voor het eerst melding gemaakt van een sterfgeval als gevolg van het nieuwe coronavirus. In Roemenië was het volgens de autoriteiten een 67-jarige kankerpatiënt die in een terminale fase was. Het land heeft 367 gevallen van het virus vastgesteld. Ook in Kosovo is zondag voor het eerst een coronapatiënt overleden.

Wereldwijd zijn meer dan 13.000 mensen aan het virus bezweken. Het aantal geconstateerde besmettingen overstijgt de 300.000. Meer dan 95.000 patiënten zijn volledig hersteld.