Roemeense staatsbedrijven onder politiek gezag

De regering van Roemenië zal de leiding van bijna honderd bedrijven in de toekomst zelf kunnen benoemen. Het gaat om bedrijven die gedeeltelijk of geheel in handen van de staat zijn. Als reden wordt gezegd dat de reguliere benoemingsprocedure voor deze posten te „omslachtig” was. Critici vrezen echter dat de staatsbedrijven alleen nog worden gerund door partijvrienden en niet langer door professionals.

Het parlement in Boekarest stemde woensdag met meerderheid van stemmen in met een lijst van 94 staatsbedrijven waarvan de leiding rechtstreeks door de regering wordt aangewezen. Er is ook besloten dat de regering de lijst naar eigen goeddunken kan uitbreiden zonder parlementaire goedkeuring.

Op deze „lijst met uitzonderingen” staan onder andere diverse wapenfabrieken, scheepswerven, de luchtvaartmaatschappij Tarom, mijnbouwbedrijven, energieproducenten, maar ook de publicatie van het officiële staatsblad, de weerdienst, de staatsloterij en de postzegeluitgeverij Romfilatelia.