Roemeense regeringspartij wil euro in 2024

De Roemeense regeringspartij PSD, sinds een jaar aan de macht, heeft zaterdag tijdens een buitengewoon congres ingestemd met het voorstel in 2024 de euro in te voeren. De leider van de sociaaldemocraten Liviu Dragnea zei tegen de 4000 aanwezigen dat aansluiting bij de eurozone een verplichte en logisch stap is voor Roemenië.

Het Oost-Europese land kan bogen op een van de snelst groeiende economieën in de Europese Unie maar is nog altijd een van de armste en meest corrupte leden. „We moeten met durf kijken en begrijpen dat dit een verplichte stap is en de enige kans voor Roemenië aan te schuiven bij de rijken in Europa. Dat is een project van nationale solidariteit”, aldus Dragnea.

Roemenië, dat ongeveer 21 miljoen inwoners heeft, had aanvankelijk het plan de Europese munt al in 2014 te introduceren en stelde dat later bij naar 2019. Maar ook die datum is niet realistisch gezien de schrale progressie die wordt geboekt om te voldoen aan de doelstellingen van de EU ten aanzien van de Roemeense economie en instituties.