Roemeense premier en kabinet in quarantaine

De Roemeense interim-premier Ludovic Orban en zijn volledige kabinet gaan in quarantaine. Een senator die maandag een bijeenkomst bijwoonde met topfiguren van de partij van Orban bleek later besmet te zijn met het nieuwe coronavirus.

Orban zei tegen journalisten dat alle leden van zijn regering „hun plicht zullen doen” in de strijd tegen het virus. Orban zelf, zijn zeventienkoppige kabinet en alle senatoren van zijn liberale partij gaan in quarantaine en laten zich testen. In Roemenië is tot dusver bij 70 mensen vastgesteld dat ze zijn besmet met het coronavirus.

De quarantaine van de regering kan de politieke crisis in het land verlengen. Het parlement stuurde de regering van Orban vorige maand naar huis na een motie van wantrouwen. President Klaus Iohannis zou later op vrijdag overleggen met politieke partijen over de vorming van een nieuwe regering. Dat gebeurt vanwege het virus nu via een teleconferentie.