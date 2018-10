In het referendum in Roemenië over het huwelijk stemde ruim 93 procent voor het klassieke huwelijk.

De opkomst in de volksraadpleging zaterdag en zondag bleef echter steken op 21 procent, en haalde niet de benodigde 30 procent. De uitslag is daarom niet geldig.

Slechts 6,6 procent van de kiezers stemde ertegen om in de grondwet op te nemen dat het huwelijk bestaat uit „een man en een vrouw.” De meeste tegenstanders boycotten het referendum.