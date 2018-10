Roemeens referendum homohuwelijk mislukt

Het Roemeens referendum over een grondwetswijziging ten aanzien van het homohuwelijk is mislukt. Hoewel de ruim 18 miljoen kiesgerechtigden twee dagen de tijd hadden hun stem uit te brengen, werd de vereiste opkomst van 30 procent bij lange na niet gehaald.

Vijf uur voor het sluiten van de stemlokalen had pas 15,21 procent zich gemeld, toen ze zondagavond dichtgingen was dat volgens de kiesraad gegroeid tot 20,41 procent.

Roemenen naar stembus voor huwelijk in grondwet

De volksraadpleging was een initiatief van de Coalitie voor de Familie. Om te voorkomen dat mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen, moest de tekst van de wet worden aangepast. Daarin is nu slechts sprake van „echtgenoten” om een getrouwd stel aan te duiden. De conservatieve Roemenen wilden dat vervangen door een duidelijk „man en vrouw”.

Ze namen echter niet in groten getale de moeite daarmee ook daadwerkelijk in te stemmen. Vrijdag voorspelde een peilingsbureau nog een opkomst van 34 procent, met negen van de tien stemmers voor een boycot van man-man- of vrouw-vrouwhuwelijken.