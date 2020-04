Roemeens leger krijgt leiding over ziekenhuizen

Het Roemeense leger heeft vanwege de coronacrisis de regie overgenomen in meerdere ziekenhuizen. De regering in Boekarest hoopt zo meer greep te krijgen op de uitbraak van het virus, waar ook veel zorgverleners mee besmet zijn geraakt.

Het leger heeft onder meer de leiding gekregen over een ziekenhuis in Suceava, het epicentrum van de uitbraak in het Oost-Europese land. Daar zijn veel artsen zelf besmet geraakt. Militairen zijn ook de baas in twee andere medische centra.

„We zien hetzelfde patroon. Dezelfde problemen als in Suceava”, zei minister Nelu Tătaru van Volksgezondheid. „We moeten snel maatregelen nemen om alles weer op het juiste spoor te krijgen.”

Het coronavirus lijkt in Roemeense ziekenhuizen bovengemiddeld snel om zich heen te grijpen. Ruim 800 van de 6879 mensen bij wie een besmetting is vastgesteld is een zorgverlener.

Experts verwachten dat de piek van de uitbraak in het land nog moet komen. President Klaus Iohannis heeft landgenoten die in het buitenland werken gevraagd voorlopig niet terug te keren. Alleen in het zwaar getroffen Noord-Italië werken naar schatting al bijna een half miljoen Roemenen.