Roemeen voorlopig chef bij IAEA

De Roemeense diplomaat Cornel Feruta is voorlopig de chef bij het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Zijn voorganger bij de ‘nucleaire waakhond’ van de Verenigde Naties, de Japanner Yukiya Amano, is begin deze week overleden.

De Roemeense ambassadeur bij het IAEA Feruta was de rechterhand van Amano. Hij is nu een van de kandidaten die de functie mogelijk permanent krijgen. De nieuwe chef bij het IAEA moet echter nog worden gekozen. Ook de Argentijnse ambassadeur bij het IAEA zou een kans maken. Feruta is naar verluidt een enthousiast voorstander van de nucleaire afspraken die grote mogendheden in 2015 met de Iraanse regering hebben gemaakt. De VS hebben zich daar nu van afgekeerd en werken de deal tegen.