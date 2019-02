Rodewalder wolf mag worden afgeschoten

In de Duitse deelstaat Nedersaksen mag een wolf die als gevaarlijk te boek staat worden afgeschoten om meer schade te voorkomen. Het gerechtshof van Lüneburg wees vrijdag in tweede aanleg het bezwaar af dat de ‘vriendenkring van in het wild levende wolven’ had aangetekend. De rechter bevestigde daarmee het eerdere vonnis van een collega in Oldenburg. Het oordeel is niet meer aanvechtbaar.

Jagers hebben volgens de media nu een kleine week de tijd de leider van de Rodewalder roedel dood te schieten, omdat de rechter stelde dat er geen passende alternatieven voorhanden zijn. Het dominante mannetje wordt verantwoordelijk gehouden voor het verscheuren van meer dan veertig boerderijdieren, waaronder pony’s en runderen.