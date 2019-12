Rode vlag bij huizen ongevaccineerden Samoa

De autoriteiten op Samoa vragen ongevaccineerde gezinnen een rode vlag buiten hun huis te hangen. Hulpverleners gaan daar de komende dagen van deur naar deur om mensen in te enten. De eilandenstaat met circa 200.000 inwoners is in de greep van een uitbraak van de mazelen, die aan tientallen jonge kinderen het leven heeft gekost.

Veel overheidsdiensten in het land sluiten donderdag en vrijdag de deuren. Medewerkers kunnen daardoor meehelpen tijdens de grootschalige vaccinatiecampagne. Zo hoopt de regering de verspreiding van de mazelen een halt toe te roepen. Eerder zijn ook scholen gesloten om de kans op besmetting te verkleinen. Het dodental door de uitbraak van de mazelen is inmiddels opgelopen naar zestig.

De besmettelijke ziekte, die ook in Nederland voorkomt, kon om zich heen grijpen door de lage vaccinatiegraad in het land. Die was voor de epidemie ongeveer 30 procent en zou inmiddels op ongeveer 55 procent staan. Premier Tuilaepa Sailele Malielegaoi vindt dat veel te laag. „Onze kinderen en ons volk zullen nooit immuun worden voor toekomstige epidemieën tot de vaccinatiegraad bijna 100 procent is.”