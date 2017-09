De chef van het vliegveld van de plaats Choroeg in Tadzjikistan is omgekomen door een ongeval op de rode loper die op de luchthaven was uitgerold voor de komst van president Emomali Rachmon. Toen het staatshoofd vertrok, blies de helikopter de loper weg waardoor de luchthavenchef ten val kwam, aldus lokale media donderdag.

De 60-jarige man werd van de loper geslingerd en kwam met zijn hoofd op de stenen terecht. Hij stierf op weg naar het ziekenhuis.