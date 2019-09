Rode Kruis wil snel aanpak klimaatverandering

Het Rode Kruis dingt aan op een snelle en verregaande aanpak van rampen die het gevolg zijn van klimaatverandering. De hulporganisatie heeft berekend dat de kosten voor hulpverlening in 11 jaar verdubbelen tot 20 miljard euro als er niets wordt gedaan. In 2050 zouden dan 200 miljoen mensen wereldwijd hulp nodig hebben. Dat schrijft het Rode Kruis in hun rapport The Cost of Doing Nothing. Nu worden jaarlijks 100 miljoen mensen getroffen door klimaatrampen.

De hulporganisatie noemt dit een voorzichtige berekening, de werkelijkheid zou volgens het Rode Kruis wel eens veel erger kunnen zijn. „Het is tijd voor een andere aanpak in hulpverlening”, zegt directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum Maarten van Aalst. „Investeringen vooraf leveren veel meer op dan hulp achteraf.” Volgens Van Aalst gaat het dan bijvoorbeeld om waarschuwingssystemen voor stormen.

Als er wordt geïnvesteerd in preventie van rampen en in waarschuwingssystemen, dan gaan er volgens Van Aalst minder mensen dood en kost het minder geld. Het aantal mensen dat hulp nodig heeft na een ramp zou volgens het Rode Kruis zelfs kunnen dalen van 108 miljoen vorig jaar tot 68 miljoen in 2030 en zelfs 10 miljoen in 2050.