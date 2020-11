Rode Kruis: tekort aan middelen in ziekenhuizen in Ethiopië

Het internationale comité van het Rode Kruis zei zondag dat in ziekenhuizen in Mekelle, de hoofdstad van de Ethiopische regio Tigray, een tekort aan middelen dreigt om gewonden te verzorgen. De mededeling komt een dag nadat de regering van het Afrikaanse land bekend had gemaakt dat de militaire operaties in het gebied zijn beëindigd.

Een van de ziekenhuizen in de stad heeft geen lijkzakken meer en ontbeert basisbenodigdheden zoals handschoenen, aldus het Rode Kruis. Volgens de organisatie is het op dit moment rustig in de stad met 500.000 inwoners.

Het hoofd van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zei zondag te hopen dat de Ethiopische autoriteiten binnenkort humanitaire toegang tot de noordelijke Tigray-regio in Ethiopië verlenen. „Het is nu nog niet mogelijk, dus ik hoop dat het de komende dagen verandert”, zei VN-Hoge Commissaris voor Vluchtelingen Filippo Grandi op een online persconferentie vanuit de Soedanese hoofdstad Khartoem.

Aangenomen wordt dat duizenden mensen zijn omgekomen en bijna 44.000 inwoners naar Soedan zijn gevlucht sinds de gevechten in Tigray op 4 november uitbraken. Hoe de situatie in het conflictgebied precies is, is lastig na te gaan omdat telefoon- en internetverbindingen met Tigray zijn verbroken en de toegang tot het gebied streng wordt gecontroleerd sinds het begin van de gevechten.

Het conflict vormt een nieuwe test voor de Ethiopische premier Abiy Ahmed, die twee jaar geleden aantrad en probeert een lappendeken van etnische groepen bijeen te houden die de 115 miljoen inwoners van Ethiopië vormen.

Grandi zei dat de UNHCR een beroep had gedaan op donoren voor 147 miljoen dollar (123 miljoen euro), wat genoeg zou zijn om de behoeften van 100.000 mensen gedurende een periode van zes maanden te dekken.