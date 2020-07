Rode Kruis: steeds meer vluchtelingen verdrinken

Steeds meer vluchtelingen verdrinken tijdens hun tocht over de Middellandse Zee naar Europa, en het Rode Kruis maakt zich daar zorgen over. Rode Kruis-hulpverleners in de Noord-Afrikaanse landen Libië en Tunesië moeten steeds vaker lichamen bergen die aanspoelen aan de kust, aldus de internationale organisatie.

In juni stierven 20 procent meer migranten tijdens hun poging om de zee over te steken, dan in dezelfde periode vorig jaar, citeert de hulporganisatie cijfers van een internationale organisatie voor migratie. Het Rode Kruis vreest dat de komende maanden meer mensen de gevaarlijke oversteek naar Europa zullen wagen. In Italië komen twee keer zoveel mensen aan dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het Rode Kruis wijst op de coronacrisis en de slechte hygiëne en leefomstandigheden in vluchtelingenkampen. De vrees is dat de situatie alleen nog maar erger wordt door de economische crisis die volgt op het coronavirus. En in vluchtelingenkampen is het nauwelijks mogelijk om genoeg afstand te houden.

Hulpverleners hebben alleen al in juni 26 lichamen geborgen in Libië en ruim 30 lichamen in Tunesië. Iedere persoon die de reis niet overleeft, is iemand die de hoop had op een betere toekomst, benadrukt het Rode Kruis.