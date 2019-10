Rode Kruis slaat alarm over toestand in kamp

Het Rode Kruis luidt de noodklok over mensonterende toestanden in een geïmproviseerd vluchtelingenkamp aan de rand van Bihac in Bosnië en Herzegovina. Het Vucjak kamp, door de lokale bevolking ‘The Jungle’ genoemd, heeft geen stromend water, geen elektriciteit, geen toiletten en bestaat uit tachtig beschimmelde en lekkende tenten.

In het kamp zitten vluchtelingen uit onder meer Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan en Syrië.

De plek is volgens de hulporganisatie totaal ongeschikt voor de 700, soms oplopend tot 2000 mensen die hier wonen. Met de winter op komst is dringend een oplossing nodig, stelt het Rode Kruis. Vijf vrijwilligers van het lokale Rode Kruis zorgen voor eten, houden het kamp zo schoon mogelijk en verlenen eerste hulp en psychosociale hulp.

De situatie is mensonwaardig, vertelt Adnan Kurtagic, een van de vrijwilligers: „Deze arme mensen slapen in de modder en delen met zijn zessen één dekentje, terwijl de temperaturen ’s nachts tot onder nul dalen.” De hygiënische omstandigheden zijn belabberd. De meeste mensen hebben hierdoor last van schurft. „Voor ons is het ook amper vol te houden, maar ik wil deze mensen zeker niet alleen achterlaten.” Het Rode Kruis is niet betrokken geweest bij de keuze van de locatie van het vluchtelingenkamp, maar is door lokale autoriteiten gevraagd voor ondersteuning.

In Bosnië en Herzegovina zijn dit jaar alleen al 23.000 migranten geregistreerd. Veel van de opvanglocaties in het land zijn overvol en hebben beperkte voorzieningen.