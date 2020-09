Rode Kruis opent coronakliniek in zwaar getroffen Jemen

Het Rode Kruis opent een kliniek voor coronapatiënten in het zuiden van het door oorlog zwaar getroffen Jemen. In de kliniek kunnen mensen gratis worden behandeld. In de eerste golf van de corona-epidemie vielen er in Jemen veel slachtoffers. Van de ruim 2000 bevestigde coronapatiënten overleed bijna dertig procent, het hoogste percentage ter wereld. Het Rode Kruis vreest een tweede golf.

De internationale hulporganisatie heeft zestig bedden neergezet in de stad Aden. Een grote hoeveelheid medisch materiaal is onder toezicht van een internationaal medisch team naar Jemen gebracht.

„Het is moeilijk om je een land voor te stellen in een lastigere situatie dan Jemen. Miljoenen mensen lijden al onder het conflict, hebben honger en geen toegang tot gezondheidszorg. We hopen dat we met deze kliniek kunnen helpen om deze pandemie door te komen met zo min mogelijk slachtoffers,” zegt directeur Marieke van Schaik van het Nederlandse Rode Kruis.

Het Rode Kruis helpt bij de bestrijding van het coronavirus in Jemen ook door ziekenhuizen te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, medische benodigdheden, eten en hygiëne-artikelen.