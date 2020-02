Rode Kruis mag naar Noord-Korea wegens coronavirus

Het Internationale Rode Kruis heeft toestemming gekregen om met medische spullen naar Noord-Korea te gaan vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus in buurland China. De Verenigde Naties maken een uitzondering voor het Rode Kruis. Vanwege sancties mogen er eigenlijk geen goederen naar Noord-Korea worden gebracht.

„We weten dat er een dringende behoefte is aan beschermende kleding en testkits”, aldus de regionale directeur van het Rode Kruis Azië Xavier Castellanos. „Dit zijn spullen die essentieel zijn om ons goed voor te kunnen bereiden op een uitbraak in dat land. Deze uitzondering is een levensreddende interventie en een belangrijke maatregel om ervoor te zorgen dat de sancties geen negatieve uitwerking hebben op de bevolking van Noord-Korea.”

Medewerkers van het Rode Kruis gaan samenwerken met lokale gezondheidsdiensten bij het controleren van mensen en voorlichting geven over hygiënevoorschriften. Het is nog niet bekend of er besmettingen in Noord-Korea zijn.