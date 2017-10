Rode Kruis luidt noodklok om geweld Syrië

Het Internationale Rode Kruis is zeer verontrust over berichten over vele honderden burgerdoden en verwoeste ziekenhuizen en scholen in Syrië de afgelopen weken. Volgens de organisatie is het geweld op het moment het hevigst sinds de val van Oost-Aleppo in december vorig jaar.

„De afgelopen twee weken hebben we een enorme piek gezien in de militaire operaties die in verband staan met het hoge aantal burgerslachtoffers”, zegt het hoofd van de delegatie van het Internationale Rode Kruis in Syrië, Marianne Gasser. „Mijn collega’s horen vreselijke verhalen. Zo heeft een familie van dertien die Deir al-Zor is ontvlucht, onderweg tien leden verloren door luchtaanvallen of bomaanslagen.”