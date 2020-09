Rode Kruis: klimaat- en coronacrisis raken ruim 50 miljoen mensen

Ruim 51 miljoen mensen wereldwijd zijn dit jaar niet alleen getroffen door overstromingen, droogte of zware stormen, maar ook door het coronavirus. Het Rode Kruis Klimaatcentrum slaat in een rapport alarm over deze „ramp op ramp die mensen in de kwetsbaarste gebieden van de wereld extra kwetsbaar maakt”. Meer dan 3000 mensen zouden erdoor zijn overleden.

Zeker 2,3 miljoen mensen kregen te maken met grote bosbranden en 437 miljoen met hittegolven, terwijl zij zich al zorgen maakten over de gevolgen van het virus voor hun gezondheid, aldus de organisatie. „Miljoenen mensen lijden onder de combinatie van deze twee crises. We hebben daarom geen andere keuze, dan ze gelijktijdig te bestrijden”, zegt directeur Maarten van Aalst, directeur van het Klimaatcentrum.

Het Rode Kruis merkte de afgelopen maanden dat hulpverlening bij zware overstromingen in Azië en Afrika werd belemmerd door het coronavirus. Zo heeft de overbelaste gezondheidszorg minder aandacht voor overstromingslachtoffers.

India kreeg als een van de zwaarst getroffen landen tussen juni en augustus te maken met overstromingen, waardoor volgens de hulporganisatie 17 miljoen mensen dubbel werden getroffen. Zware stormen in mei in India, Bangladesh en Sri Lanka raakten 15 miljoen mensen. Extreme hitte in combinatie met de coronapandemie maakte nog eens vele miljoenen ‘dubbele’ slachtoffers.

Ook in Nederland speelde het fenomeen. De hittegolf in augustus gecombineerd met de coronadreiging zorgde voor problemen bij ouderen en andere kwetsbare groepen. „Wat moet je als je 80 bent en niet naar buiten kunt vanwege het coronavirus, maar het binnen 30 graden wordt tijdens een hittegolf?”, aldus Van Aalst.

President van het Internationale Rode Kruis Francesco Rocca wijst op de grote investeringen die overheden wereldwijd hebben gedaan om de effecten van de coronacrisis te temperen. „Deze daadkracht hebben we ook nodig als het gaat om het klimaat”, zegt hij. Naast het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen noemt hij investeringen in betere waarschuwingssystemen voor stormen of overstromingen in ontwikkelingslanden.