Rode Kruis: Gebrek aan alles op Sulawesi

Door de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi is er een gebrek aan „werkelijk alles”, zegt Iris van Deinse van het Nederlandse Rode Kruis die in Jakarta zit. „Er is geen water en geen elektriciteit. Veel locaties in de getroffen gebieden zijn onbereikbaar”.

Door het natuurgeweld zijn er volgens haar aardverschuivingen geweest waardoor wegen veranderd zijn in een modderpoel. „Mensen durven hun huizen niet in omdat ze bang zijn dat ze instorten. Ze slapen in de buitenlucht”, aldus de woordvoerster.

Hulpverleners zijn nog druk bezig met het zoeken naar en redden van slachtoffers. Daarnaast is het Rode Kruis hulpgoederen aan het inschepen, zoals watertrucks, dekens, dekzeilen, slaapmatten, kleding en ambulances.

Dodental Sulawesi stijgt naar ruim 1200

Het officiële aantal doden is inmiddels opgelopen tot 844. „Maar omdat veel gebieden nog onbereikbaar zijn, ligt dat aantal waarschijnlijk hoger”, aldus Deinse. Onder de slachtoffers zijn voor zover bekend geen Nederlanders, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag maandag weten.