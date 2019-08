Rode Khmer-leider Nuon Chea (93) overleden

Voormalig leider van de Rode Khmer Nuon Chea is zondag op 93-jarige leeftijd gestorven. Dat meldt een woordvoerder van het Cambodja-Tribunaal waar ‘Broeder 2’ van de Rhode Khmer werd veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

„We kunnen bevestigen dat verdachte Nuon Chea (..) vanavond op 4 augustus 2019 in het Khmer Sovjet Vriendschapsziekenhuis is overleden”, aldus Neth Pheaktra, woordvoerder van het tribunaal. Hij gaf geen doodsoorzaak.

Nuon Chea was de rechterhand van leider Pol Pot (Broeder Nummer 1) in de periode dat het Rode Khmer-regime aan de macht was in Cambodja. Tussen 1975 en 1979 kwamen tot twee miljoen mensen om het leven door de terreur van het regime van Pol Pot. Cambodja had in die periode 7 miljoen inwoners. Pol Pot overleed in 1998.

Nuon Chea, beschouwd als de belangrijkste ideoloog van de Rode Khmer, werd pas in 2007 gearresteerd. Het door de VN gesteunde tribunaal veroordeelde hem vorig jaar tot levenslange gevangenisstraf nadat hij schuldig werd bevonden aan genocide op etnische Vietnamezen en de Cham-moslimminderheidsgroep.

Nuon Chea en de nu nog enige levende verdachte, de voormalige president Khieu Samphan, werden eerder in 2014 ook al veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor de gedwongen evacuatie van Phnom Penh in 1975. De Rode Khmer-troepen lieten toen onder dwang de bevolking van de hoofdstad naar het platteland trekken.