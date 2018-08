Roberta McCain (106) neemt afscheid van John

Roberta McCain, de 106 jaar oude moeder van de afgelopen weekend overleden senator John McCain, was vrijdag tijdens een herdenkingsplechtigheid in het Capitool voor het eerst in de gelegenheid afscheid te nemen van haar zoon. Ze maakte bij de kist met de Amerikaanse vlag eroverheen gedrapeerd een kruisteken en werd vervolgens in haar rolstoel weggereden.

Het voorval ontroerde de aanwezigen en de vele kijkers die de bijeenkomst op tv volgden, meldden de Amerikaanse media. Roberta McCain, gekleed in het wit en zwart, hield tijdens de plechtigheid de hand vast van haar kleindochter Meghan. Beiden veegden af en toe een traan weg.

Zaterdag bewijzen tal van hoogwaardigheidsbekleders uit de politiek en het zakenleven McCain de laatste eer tijdens een rouwdienst. Zijn hoogbejaarde moeder zal dan opnieuw aanwezig zijn, evenals zondag bij de begrafenis in Annapolis.