Robert Mugabe uitgeroepen tot nationale held

De vrijdag overleden oud-president van Zimbabwe, Robert Mugabe, is uitgeroepen tot nationale held. Dat maakte de huidige president van het Afrikaanse land Emmerson Mnangagwa vrijdag bekend. Mugabe overleed op 95-jarige leeftijd na een lang ziekbed in Singapore, waar hij met regelmaat verbleef voor medische behandelingen.

Mnangagwa kondigde ook een periode van rouw aan tot aan de uitvaart van de oud-president. Wanneer Mugabe naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht, is nog niet bekend.

Mugabe leidde Zimbabwe bijna vier decennia lang. Hij stichtte in 1963 Zimbabwe Afrikaanse Nationale Unie (ZANU) en zat vervolgens tien jaar lang in gevangenschap. Na zijn vrijlating begon hij een gewapende strijd tegen de toenmalige president Ian Smith. Nadat het regime-Smith instortte, werd Mugabe in 1980 president. In 2017 plaatste het leger Mugabe onder huisarrest en werd hij gedwongen af te treden.