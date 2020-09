RKI: bijna 1500 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland is in het afgelopen etmaal bij nog eens 1499 personen het nieuwe coronavirus vastgesteld, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarmee is opnieuw sprake van een toename ten opzichte van de eerdere dagen in het weekend.

In de weekenden wordt in Duitsland steevast een lager aantal besmettingen doorgegeven, mogelijk door een vertraging. Maandag werden er 814 nieuwe gevallen gemeld en zondag 988. Afgelopen zaterdag waren dat er 1378 en op vrijdag 1430. In totaal is het dodelijke longvirus in Duitsland bij 252.298 personen vastgesteld.

Het RKI meldt dat er in de afgelopen 24 uur nog eens vier personen zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dat brengt het totale dodental in Duitsland op 9329.