‘Ring van staal’ rond Melbourne na ingaan lockdown

Zo’n 5 miljoen mensen in de tweede stad van Australië zitten weer in lockdown. Inwoners van Melbourne hebben opdracht gekregen thuis te blijven om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De politie heeft controleposten geplaatst rond de stad. Daar vragen politiemensen met mondkapjes aan automobilisten waarom ze van huis zijn gegaan. Australische media omschrijven de controles als een „ring van staal” rond de metropool in de staat Victoria.

Inwoners van Melbourne mogen hun huis de komende zes weken alleen nog verlaten als ze een geldige reden hebben, zoals boodschappen doen of werken. Ook moesten veel bedrijven de deuren weer sluiten. De economische schade loopt vermoedelijk in de miljarden.

Toch tonen veel inwoners begrip voor de strenge maatregelen. „Een lockdown is noodzakelijk, anders zou het aantal gevallen niet teruglopen”, zegt een vrouw. Overheidspersoneel gaat van deur naar deur om inwoners te vragen zich te laten testen op het virus.

Het aantal coronabesmettingen in Victoria nam de afgelopen dagen snel toe. De staat raakt daardoor steeds verder geïsoleerd. De grens met het aangrenzende staten New South Wales en South Australia is inmiddels gesloten.

Sommige mensen probeerden op de valreep nog Victoria te verlaten. Honderden reizigers zijn voor de sluiting de grens overgestoken met South Australia, bericht omroep ABC. Bij een controlepost aan de grens stond een file van ongeveer 150 auto’s.

Ook Queensland neemt maatregelen. Premier Annastacia Palaszczuk van die deelstaat schreef op Twitter dat bezoekers uit Victoria vanaf vrijdagmiddag niet meer welkom zijn. „Ze worden teruggestuurd.”

Buiten Victoria blijft het aantal nieuwe coronabesmettingen in Australië beperkt. Landelijk is tot dusver bij zo’n 9000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben. Het gaat om een relatief klein aantal in vergelijking met andere landen.