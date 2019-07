Rijn meerdere uren gestremd bij Andernach

De scheepvaart over de Rijn is bij het Duitse Andernach, even ten noorden van Koblenz, dinsdag meerdere uren gestremd geweest. Een vrachtboot die er werd geladen, was door midden geknakt en dreigde te zinken. Volgens de waterpolitie werd de scheepvaart daarom stilgelegd.

„De brandweer probeerde het schip drijvend te houden,” zei een woordvoerder van de waterpolitie. Het vrachtschip was niet in twee delen gebroken, verduidelijkte hij. De boot is gelost, het water wordt weggepompt. Het beschadigde schip is daarna naar een havenbekken gesleept. Daar moet het worden gerepareerd.