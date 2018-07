‘Rijksburgers’ verheugen zich in toeloop

‘Rijksburgers’ en ‘Zelfbestuurders’, die de legitimiteit van de Bondsrepubliek Duitsland als staat niet erkennen, kunnen zich verheugen in een behoorlijke toeloop en zijn ten dele bereid tot de „zwaarste gewelddaden”. Dat schrijft Bild in de dinsdageditie. Het blad beroept zich op informatie uit het jaaroverzicht 2017 van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, dat de verantwoordelijke minister Horst Seehofer dinsdag in Berlijn presenteert.

Volgens het rapport behoren inmiddels 16.500 personen tot deze scene, van wie er 900 als rechtsextremist te boek staan. In 2016 waren dat er 12.800 (800). Drie vierde van de leden zijn mannen en ouder dan 40 jaar. Ze wijzen het Duitse rechtssysteem af en weigeren vaak belasting of boetes te betalen. De Veiligheidsdienst beschouwt beide groeperingen als „staatsgevaarlijk en extremistisch”.

In de kringen van Rijksburgers en Zelfbestuurders wordt een militante opstelling gewaardeerd, verbaal geweld aangemoedigd en bestaat een grote affiniteit met wapens. Daarnaast schuwen de aanhangers niet die ook daadwerkelijk te gebruiken.