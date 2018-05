Rijdende redders geven Indiërs gratis zorg

Al meer dan 25 jaar rijdt de regenboogkleurige trein Lifeline Express door India: bedoeld om arme Indiërs een gratis medische behandeling te geven in gebieden waar de toegang tot gezondheidszorg beperkt is.

In een van de wagons werkt de tandarts. Ook op het station in Jalore, in de Indiase staat Rajasthan. Een mooie tandartsstoel heeft hij niet, even hygiënisch als z’n Nederlandse collega kan hij zijn werk waarschijnlijk niet doen. Maar dat het een gedreven arts is, is zeker.

Gelukkig rijdt de trein niet tijdens de behandeling. Anders zou een drievlaksvulling zomaar een viervlaksexemplaar kunnen worden.

De twee patiënten in de wacht- annex behandelkamer zijn niet de enigen die in Jalore geholpen zijn. Een paar wagons verder is de tien maanden oude Gopi Kumari geopereerd aan haar hazenlip. Weer verderop wordt Bhawarlal Lakhara (38) behandeld aan keelkanker.

Na een paar weken blaast de conducteur op zijn fluitje en rijdt de trein verder op het Indiase platteland, naar andere steden en dorpen om meer patiënten te helpen.