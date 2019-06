‘Revolver van Van Gogh’ verkocht voor 162.000

Het verroeste wapen waarmee volgens de verkopers de schilder Vincent van Gogh (1853-1890) zich mogelijk van het leven heeft beroofd, is op een veiling in Parijs verkocht voor 162.500 euro. De revolver van het merk Lefaucheux, „het beroemdste wapen in de geschiedenis van de kunst”, moest naar verwachting van veilinghuis AuctionArt tussen de 40.000 en 60.000 euro opleveren.

Het wapen werd rond 1960 gevonden door een boer in Auvers-sur-Oise, het Franse dorp waar Van Gogh de laatste dagen van zijn leven sleet. De boer vond de verroeste revolver op een akker en gaf het aan de eigenaar van wie Van Gogh het had geleend. Die cafébaas en de familie bewaarde het wapen jarenlang.

Het Van Gogh Museum stelde het wapen tentoon in 2016. De schilder schoot zichzelf op 27 juli 1890 met een vuurwapen in de borst en overleed twee dagen later.