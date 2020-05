Reuzenrad in Wenen draait weer

Het reuzenrad in het bekendste park van Wenen draait weer. De attractie in het Prater werd voor het eerst in 70 jaar gesloten wegens de coronacrisis. Burgemeester Michael Ludwig drukte vrijdag op de startknop. Bezoekers uit Duitsland en andere buurlanden zijn vanaf 15 juni weer welkom in Oostenrijk. Winkels, horeca en musea zijn al enkele dagen weer open.

Het reuzenrad werd gebouwd ter ere van keizer Franz Joseph I, toen deze 50 jaar op de troon zat. Het werd op 21 juni 1897 in gebruik genomen en was destijds met 64,75 meter de hoogste in zijn soort. Toerisme is in de Oostenrijkse hoofdstad normaal gesproken goed voor 116.000 arbeidsplaatsen en een omzet van 4 miljard euro per jaar.