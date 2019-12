Reuzenplaneet ontdekt bij witte dwerg

Wetenschappers hebben voor het eerst bewijs gevonden voor een reuzenplaneet die een baan beschrijft rond een zogenoemde witte dwerg, het overblijfsel van een ster. De onderlinge afstand is zo klein dat de atmosfeer van de planeet wordt weggetrokken en een schijf van gas vormt rond de ster. Dat geeft volgens de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) een indruk van hoe ons zonnestelsel er in de verre toekomst zal uitzien. Onze zon wordt ooit ook een witte dwerg.

De ontdekking is gedaan met de grote ESO-telescoop in de Atacama-woestijn in Chili. Dat was een gelukkig toeval, zei onderzoeksleider Boris Gänsicke van de Britse universiteit van Warwick woensdag bij de publicatie van de bevindingen in het tijdschrift Nature. Zijn team bestudeerde ongeveer 7000 witte dwergen die in databank van Sloan Digital Sky Survey zitten. Eentje viel op door afwijkende chemische elementen.

Om meer te weten te komen over dit bijzondere hemellichaam (geregistreerd als WDJ0914+1914) op 1500 lichtjaar van de aarde werden spectrummetingen gedaan in Chili met de X-shooter, waaraan ook Nederland heeft meegewerkt bij de ontwikkeling. Daaruit bleek de aanwezigheid van veel waterstof, zuurstof en zwavel in de gasringen van de hete witte dwerg, die niet van de ster zelf afkomstig waren. De conclusie was dat een verdampende reuzenplaneet de bron moest zijn.