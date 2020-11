Reuzenpanda’s vervroegd terug naar China wegens bamboetekort

Een dierentuin in Canada heeft twee reuzenpanda’s vervroegd teruggestuurd naar China vanwege een tekort aan verse bamboe. Het lukte door de coronapandemie niet het favoriete voedsel van de dieren op tijd aan te voeren.

De panda’s Er Shun en Da Mao kwamen in 2013 aan in Canada. Met China was afgesproken dat ze tien jaar zouden blijven: de eerste helft in de dierentuin van Toronto en daarna vijf jaar in die van Calgary.

„We geloven dat de beste en veiligste plek voor Er Shun en Da Mao in deze uitdagende en ongekende tijden thuis in China is, waar bamboe overvloedig is en makkelijk te krijgen”, zei Clement Lanthier, de baas van de zoo in Calgary over het „ongelooflijk moeilijke besluit” afscheid te nemen. „Maar de gezondheid en het welzijn van de dieren waar we voor zorgen staan altijd voorop.”

De panda’s zijn tot opluchting van de dierentuin inmiddels in de Chinese stad Chengdu. Hun Canadese verzorgers gaan ze wel erg missen.

Reuzenpanda’s eten vrijwel alleen maar verse bamboe, volgens de dierentuin tot wel 40 kilo per dag. De aanvoer verliep al negen maanden moeizaam. Het had in de winter nog lastiger kunnen worden om de dieren iets eetbaars voor te schotelen nu de voorraden zijn uitgeput.