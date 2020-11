Resultaten uit staten komen in fases binnen

De uitslagen van de Amerikaanse verkiezingen dinsdag komen door de verschillende tijdzones gefaseerd binnen. In het oosten van het land worden aan het einde van de dag al uitslagen doorgegeven, terwijl stembureaus in het westen dan nog geopend zijn.

Doordat er dit jaar meer dan normaal per post gestemd wordt, zullen de uitslagen nog verdeelder binnenkomen. Veel stemmen worden daardoor pas na dinsdag geteld, waardoor de officiële uitslag ook pas later bekendgemaakt wordt. Het zou daardoor lastig kunnen worden om op woensdag al een winnaar uit te roepen.

In de staten Colorado en Oregon wordt voornamelijk per post gestemd. Mensen mogen tot en met dinsdag hun stembiljet insturen. Er zijn wel stembureaus geopend in overheidsgebouwen voor mensen die niet per post willen stemmen.

De eerste stembussen openen traditioneel in Dixville Notch en Hart’s Location in de oostelijke staat New Hampshire. Kort na middernacht kan daar al gestemd worden. De laatste stembureaus sluiten woensdag om 07.00 uur Nederlandse tijd in Hawaï.

De onderstaande sluitingstijden per staat (en het District of Columbia waarin de hoofdstad Washington ligt) zijn in Nederlandse tijd op woensdag 4 november:

00.00 uur: Indiana en een deel van Kentucky.

01.00 uur: Florida, Georgia, een deel van New Hampshire, South Carolina, Vermont, Virginia en de rest van Kentucky.

01.30 uur: North Carolina, West-Virginia en Ohio.

02.00: De rest van New Hampshire, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island, Alabama, Illinois, Kansas, Mississippi, Missouri, een deel South Dakota, Oklahoma, Texas en Tennessee.

02.30 Arkansas.

03.00: New York, Louisiana, Minnesota, Nebraska, Wisconsin, Arizona, Colorado, New Mexico, Wyoming en de rest van South Dakota.

04.00: Iowa, North Dakota, Idaho, Montana, Utah en Nevada.

05.00: Californië, Oregon en Washington.

06.00: Alaska en Hawaï