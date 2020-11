Resultaten Oxford Covid-19-vaccin dit jaar verwacht

De Universiteit van Oxford hoopt nog dit jaar de resultaten van de laatste testen in het onderzoek naar haar Covid-19-vaccin te presenteren. De leider van het onderzoek waarschuwde woensdag wel dat het nog enige tijd kan duren voordat het leven weer normaal zal worden.

Testen met het zogeheten Oxford-vaccin werden in september stilgelegd nadat een proefpersoon in het Verenigd Koninkrijk ziek was geworden. Een week later mochten de proeven worden hervat. De Europese Commissie en Nederland hebben een deal met AstraZeneca gesloten voor het vaccin dat de farmaceut samen met de Universiteit van Oxford ontwikkelt.

Een vaccin dat werkt, wordt gezien als een ‘game-changer’ in de strijd tegen het coronavirus, dat wereldwijd meer dan 1,2 miljoen mensen heeft gedood, delen van de wereldeconomie heeft platgelegd en het normale leven voor miljarden mensen op zijn kop heeft gezet.

„Ik ben optimistisch dat we dat punt voor het einde van dit jaar kunnen bereiken”, zei Andrew Pollard, hoofdonderzoeker van het Oxford-vaccin, tegen Britse parlementariërs over de presentatie van de onderzoeksresultaten dit jaar.

Pollard zei dat waarschijnlijk dit jaar duidelijk zal zijn of het vaccin werkt of niet. Daarna moeten de gegevens zorgvuldig worden beoordeeld door toezichthouders.

Het Oxford/ AstraZeneca-vaccin zal naar verwachting een van de eerste zijn van grote farmaceutische bedrijven die ter goedkeuring worden ingediend, samen met de kandidaat van Pfizer en BioNTech.