Resten Zuid-Koreaanse militairen terug in Seoul

De stoffelijke resten van 147 Zuid-Koreaanse militairen zijn woensdag met een vliegtuig vanuit de VS in Seoul aangekomen. Het gaat om militairen die omkwamen in de oorlog met Noord-Korea (1950-1953).

De resten werden eerder vanuit Noord-Korea naar Hawaï gebracht. Dat gebeurde na bemiddeling van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens zijn eerste top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore in 2018.

De ‘terugkeer’ van de militairen gaat donderdag gepaard met een ceremonie met president Moon Jae-in. Zuid-Korea herdenkt donderdag ook het uitbreken van de Koreaanse oorlog 70 jaar geleden.