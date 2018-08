Resten Amerikaanse militairen aangekomen in VS

De stoffelijke resten van de ongeveer 55 Amerikaanse militairen die in Noord-Korea zijn gesneuveld, zijn aangekomen in de Verenigde Staten. Tijdens een plechtige ceremonie op Pearl Harbor op Hawaï werden de kisten uit de militaire vliegtuigen gedragen.

Vice-president Mike Pence was bij de ceremonie aanwezig en hield een toespraak. Op Twitter liet hij weten zich niet eerder zo vereerd te voelen om de Amerikaanse president te mogen vertegenwoordigen. Zijn vader heeft gevochten in de Koreaoorlog. „Hij kwam terug met een medaille op zijn borst. Maar mijn vader - nu al 30 jaar overleden - vertelde ons altijd dat de echte helden van de Koreaanse oorlog degenen waren die niet thuis terugkeerden.”

Hierna volgt het lastige proces om de overblijfselen te identificeren. Meer dan 7700 Amerikaanse militairen die in de Koreaanse oorlog vochten staan te boek als vermist. Van het raakten er 5300 vermist in wat nu Noord-Korea is.