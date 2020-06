Restaurants en cafés in Verenigd Koninkrijk mogen weer open

Restaurants, cafés en kapperszaken mogen vanaf 4 juli weer open in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft premier Boris Johnson dinsdag bekendgemaakt in zijn toespraak over het versoepelen van maatregelen tegen het coronavirus. Ook mogen gebedshuizen, toeristische attracties, bioscopen, hotels, musea, bioscopen en buurtcentra weer open. Nachtclubs, zwembaden en sportscholen blijven voorlopig nog dicht.

Parlementsleden reageerden opgelucht toen Johnson de heropening van cafés en restaurants bekendmaakte. In de horecazaken wordt alleen aan de tafel bediend, dus mensen mogen niet in de kroeg staan, zei Johnson.

De premier zei ook dat mensen uit twee huishoudens weer bij elkaar op bezoek mogen gaan. „Dat hoeft niet altijd hetzelfde huishouden te zijn, maar mensen uit meer dan twee huishoudens tegelijk is niet toegestaan, omdat er dan een te grote mogelijke besmettingsketen komt.”

Tijdens zijn toespraak benadrukte Johnson dat alle versoepelingen ook weer teruggedraaid kunnen worden, als dat nodig is. „Er is een nieuw, voorzichtig optimisme, maar het virus kan zomaar terugkeren.”

„We kunnen niet alle maatregelen tegelijk terugdraaien”, zei de premier. „Mensen moeten voorzichtig blijven. Het blijft veiliger om zo min mogelijk sociale contacten te hebben.”

Volgens de premier kan de gezondheidszorg een mogelijke tweede golf van het coronavirus aan.