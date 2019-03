Restaurant The Jane ontruimd wegens brand

Het restaurant The Jane in Antwerpen van de Nederlandse sterrenkok Sergio Herman en Belgische chef Nick Bril is zaterdag ontruimd vanwege een brand. Volgens de Belgische politie raakte niemand gewond en was de evacuatie van de ongeveer honderd gasten en vijftig personeelsleden preventief.

Het vuur ontstond nadat een steekvlam in de afzuigkap was terechtgekomen waarna er een korte maar hevige rookontwikkeling was. Volgens personeelsleden is er grote schade in de keuken. De evacuatie verliep rustig. De gasten kregen volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws nog een glas champagne aangeboden. Het restaurant gaat zaterdag waarschijnlijk niet meer open.

Het restaurant met twee Michelinsterren in de Belgische havenstad is populair onder Nederlanders. Zeker in het weekend moet je maanden van te voren reserveren.