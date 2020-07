Restaurant redt zeldzame blauwe kreeft van fornuis

In plaats van hem als maaltijd op te dienen, heeft een restaurant in de Amerikaanse staat Ohio een zeldzame blauwe kreeft gehuisvest in een dierentuin. De Zoo in de stad Akron beweert het dier te hebben opgevangen nadat medewerkers van het restaurant het tijdens een levering hadden ontdekt en de zeldzaamheid van de blauwe kreeft hadden herkend.

Restaurantmedewerkers gaven het dier de naam Clawde, een woordspeling naar het Engelse woord claw (klauw of schaar). De ongebruikelijke kleur van de kreeft is het gevolg van een genmutatie. De kleur treedt maar bij 1 op 2 miljoen exemplaren op.

In de dierentuin leeft het schaaldier nu in een speciaal zwembekken genaamd Clawde’s Man Cave (Clawdes mannengrot). Akron, met ongeveer 198.000 inwoners, ligt in het noordoosten van Ohio, vlakbij de grens met Canada.