Restaurant Paul Bocuse na ruim halve eeuw 3-sterrenstatus kwijt

Het restaurant van wijlen topkok Paul Bocuse in Lyon heeft na meer dan een halve eeuw geen drie sterren meer gekregen in de Michelingids. Toen donderdagavond bekend werd welke vermeldingen er in de gids van dit jaar staan, bleek het etablissement er nog maar twee te hebben.

De vermaarde kok Bocuse kreeg zijn derde ster in 1965 in zijn restaurant in Collonges-au-Mont-d’Or en bleef die een recordaantal jaren houden. Begin 2018 overleed Bocuse op 92-jarige leeftijd.

Het menu in zijn restaurant veranderde door de jaren heen niet erg veel. Volgens Franse media waren de status van Bocuse en de welwillendheid van de makers van de Michelingids er verantwoordelijk voor dat het restaurant zijn drie sterren, het maximum, telkens behield. Maar daar is nu een einde aan gekomen. Lyon heeft daarmee geen driesterrenrestaurant meer.