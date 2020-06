Restaurant in Atlanta waar zwarte arrestant stierf brandt af

Het fastfoodrestaurant in Atlanta, waar vrijdag een zwarte man werd doodgeschoten door een politieagent, is afgebrand. Ongeveer duizend demonstranten waren op de been bij het restaurant. Ze gooiden de ramen in en wierpen vuurwerk naar binnen, aldus de brandweer. Kort daarop brak brand uit.

Op de lokale televisie was te zien dat het gebouw al geruime tijd in brand stond toen brandweerlieden arriveerden om die te blussen, beschermd door een rij politieagenten. Tegen die tijd was het gebouw gereduceerd tot verkoold puin. Andere demonstranten blokkeerden een snelweg, maar werden door de politie tegengehouden.

Politiechef Erika Shields van Atlanta diende zaterdag haar ontslag in en dat werd geaccepteerd door burgemeester Keisha Lance Bottoms. „Ik geloof niet dat dit een gerechtvaardigd gebruik van dodelijk geweld was en heb opgeroepen tot het ontslag van de betrokken agent”, aldus de burgemeester tijdens een persconferentie.

Sinds zaterdagmiddag zijn er protesten in de stad naar aanleiding van het incident. Nadat het donker werd, brak de onrust uit.

De man die vrijdagavond overleed, de 27-jarige Rayshard Brooks, verzette zich tijdens zijn arrestatie die volgde na een alcoholtest waaruit bleek dat hij te veel had gedronken. Er zijn video-opnames naar buiten gebracht van de worsteling die daarop volgde.

Een van de agenten gebruikte een stroomstootwapen tegen de man. Tijdens de worsteling krijgt de arrestant dat wapen in zijn bezit en probeert te ontsnappen. Daarop achtervolgen beide agenten hem en schiet een van hen op de man. De verdachte werd nog naar een ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Het incident gebeurde bij een fastfoodrestaurant. Agenten reageerden op een melding van een bestuurder van een auto die achter het stuur in slaap was gevallen, waardoor andere klanten niet meer met hun voertuig bij het afhaalloket konden komen.