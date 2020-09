Reserves van links en rechts bij klimaatplannen Timmermans

De plannen van EU-commissaris Frans Timmermans om al in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten zijn haalbaar, denken de Europarlementariërs van zowel CDA als GroenLinks. Maar waar het GroenLinks nog niet snel genoeg gaat, vrezen de christendemocraten dat gezinnen en bedrijven achteropraken en banen verdwijnen.

Klimaatwoordvoerder Esther de Lange van het CDA wil bedrijven niet „strengere eisen stellen zónder aan de andere kant ook voldoende bescherming te bieden” tegen bijvoorbeeld Chinese rivalen. En gezinnen zouden op hoge kosten worden gejaagd om hun huis te isoleren en zuinigere apparaten aan te schaffen. „Timmermans heeft wat dat betreft nog veel uit te leggen”, zegt het kopstuk van de grootste fractie van het EP. „Wij tekenen niet zomaar bij dit kruisje.”

GroenLinkser Bas Eickhout en zijn fractiegenoten van de Groenen lezen in Timmermans’ doorrekeningen juist „voordelen voor bedrijven, mensen en het milieu”. Waarom de lat dan niet nog wat hoger gelegd?, vraagt Eickhout zich af. Hij „blijft aandringen op een vermindering van 65 procent om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken”. Maar de commissie zet „een stap in de goede richting”.

Ook Greenpeace vindt 55 procent te weinig. „Als de badkamer onder water loopt dan moet je het water afsluiten, niet gaan dweilen. Bossen en andere ecosystemen herstellen is essentieel, maar kan geen vervanging zijn voor echte emissiereductie in de meest vervuilende sectoren”, aldus een woordvoerder. De organisatie vindt, net als de Groenen, dat de commissie in haar analyse van de gevolgen van scherpere klimaatmaatregelen „met de cijfers sjoemelt”. Greenpeace blijft evenzeer pleiten voor een vermindering van de uitstoot per 2030 van minstens 65 procent.

De organisatie van Europese vakbonden, ETUC, steunt de ambities van Timmermans, maar vindt dat het plan tekortschiet als het om de werkgelegenheid gaat. „Er staat niet in detail in hoe nieuwe banen worden gecreëerd in de regio’s en sectoren die getroffen worden door de omschakeling.”

De Europese Federatie voor Transport en Milieu (T&E), die zich inzet voor schoner vervoer, is blij dat de EU „serieus wordt over de klimaatcrisis”. „Het transport is de grootste vervuiler en wordt alleen schoner met het aanjagen van de verkoop van emissievrije auto’s en vrachtwagens, en lucht- en scheepvaartmaatschappijen te verplichten schone brandstof te gebruiken. Maar het plan om het wegtransport te laten meedoen aan de Europese handel in uitstootrechten is een vergissing.” Daardoor zou Brussel nationale klimaatactieplannen ondermijnen, vreest T&E.