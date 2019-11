Republikeinse uitdager Trump geeft op

Een Republikeinse uitdager van president Donald Trump gooit de handdoek in de ring. De 59-jarige politicus Mark Sanford staakt zijn campagne om namens zijn partij de volgende president te worden.

Sanford, een uitgesproken criticus van Trump, begon zijn campagne twee maanden geleden. Hij leek ook toen al weinig kans te maken. De politicus was voorheen onder meer de gouverneur van South Carolina. Zijn reputatie liep in 2009 een deuk op toen hij dagenlang spoorloos verdween. Later bleek dat hij zijn minnares had opgezocht in Argentinië.

Trump blijft populair onder Republikeinse kiezers, maar er zijn ook partijgenoten die hem liever van het politieke toneel zien verdwijnen. Er willen nog twee andere Republikeinen meedoen aan de voorverkiezing van hun partij: oud-gouverneur van Massachusetts Bill Weld en voormalig Congres-lid Joe Walsh.